Prāta vētra представила новую песню и объявила концертный тур

Известная латвийская группа Prāta vētra выпустила новый сингл под названием Tevis dēļ, который стал одним из первых предвестников свежего студийного альбома, выход которого намечен на следующий год.

«Песня о двух видах большой любви. Одна - божественная любовь к человеку и космическая сила, которая каждое утро радует нас солнцем в небе, держит реки между берегов и позволяет нам быть, дышать, творить. Вторая - человеческая, открывающая то, на что мы готовы пойти ради друг друга, даже если за этим последует момент болезненного расставания», - сказано в обращении музыкантов.

Большая часть материала для нового альбома Prāta vētra записывается в Риге при участии продюсеров и соавторов песен Давида Ларссона и Повела Олссона из Швеции.

Группа объявила о предстоящем гастрольном туре по Латвии, который стартует 21 июля 2018 года в Елгаве. Музыканты также выступят в Валмиере (28 июля), Вентспилсе (3 августа), Даугавпилсе (11 августа), а заключительным аккордом станет концерт в рижском Межапарке 17 августа.

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