Раймонд Паулс признался, чего боится больше всего

Маэстро Раймонд Паулс известен своим выдающимся чувством юмора и умением использовать самоиронию в любой ситуации. Так, в свежем интервью латвийскому журналу OK, композитор рассказал примечательную историю о том, что его пугает больше всего.

Раймонд Паулс занимается музыкой с детства. По всей видимости, увлечение музыкой передалось ему от его отца, который был музыкантом-любителем и играл на ударных инструментах.

Начинающий композитор в 3-летнем возрасте начал играть на фортепиано, посещал детский сад при музыкальном институте, а в 10 лет поступил в музыкальную школу при Латвийской консерватории — Рижскую музыкальную школу им. Эмиля Дарзиня. Параллельно с учебой Паулс работал пианистом в эстрадных оркестрах и в ресторанах, концертмейстером в филармонии.

С приобретением все большей популярности Раймонд Вольдемарович приковывал к себе и своему творчеству все большее внимание не только местных, но и зарубежных СМИ, ведь его деятельность застрагивала не только Латвию, но и другие страны СССР.

На протяжении многих лет журналисты предпринимают попытки узнать детали личной жизни маэстро, а он, в свою очередь, не отказывает им в деталях, оперируя своим умением импровизировать и отвечать на неудобные вопросы самым неожиданным образом.

Так, в свежем интервью композитора в латвийском журнале ОК рассказал о музыке, мультинациональности, фатализме и главном страхе.

По словам маэстро, ему нравится работать с молодыми исполнителями, так как в музыке неважен возраст, при этом себя он чувствует молодым и не собирается оставлять любимую работу.

Композитор рассказал, что не часто появляется на светских мероприятиях, так как не употребляет алкоголь, но чувствует себя в любом обществе комфортно.

Раймонд Паулс признался, что с внучками, которые живут и учатся в Америке, разговаривает по-латышски, а с супругой много беседует на русском языке.

«Мне кажется, что это идеальная модель: одна часть предложения по-латышски, вторая по-русски, потом по-английски.

Национального вопроса у нас не существует. И это правильно, так было и у наших родителей: в семьях говорили и на немецком, и на польском. К сожалению, сейчас на этом фокусируют слишком много внимания.

Так называемый национальный вопрос приводит к конфликтам», - высказался композитор.

Также он признался, что больше всего комплиментов получает за свой «ироничный стиль».

Паулс рассказал, что у него все время «чешется» язык, а недавно он остался доволен своим остроумным ответом на вопрос журналиста.

«У меня спросили - что вас больше всего пугает. Я ответил: больше всего меня пугает, что приду в театр, а передо мной будет сидеть Порзиньгис».

Полную версию интервью с Раймондом Паулсом читайте на страницах журнала OK.