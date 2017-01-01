LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Звезды Made in LV Музыка Кино Культура Пикантно Афиша Галереи

ВИДЕО: Что происходило за кулисами презентации альбома Раймонда Паулса

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео

В октябре 2017 года у выдающегося латвийского композитора Раймонда Паулса состоялась презентация нового альбома «Kad Tu ej pie bitem» («Когда ты идешь к пчелам»). На презентации альбома, прошедшей в ресторане Латвийской национальной библиотеки «Klīversala», собрались многочисленные коллеги и друзья Паулса. Ведущие информационно-развлекательной передачи «Все Всегда Везде» побывали на знаменательном событии и пообщались не только с самим Маэстро, но и с Интарсом Бусулисом, Марией Наумовой и другими гостями.

Смотрите, как это было!

Раймонд Паулс
0 Комментарии