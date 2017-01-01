ВИДЕО: Что происходило за кулисами презентации альбома Раймонда Паулса

В октябре 2017 года у выдающегося латвийского композитора Раймонда Паулса состоялась презентация нового альбома «Kad Tu ej pie bitem» («Когда ты идешь к пчелам»). На презентации альбома, прошедшей в ресторане Латвийской национальной библиотеки «Klīversala», собрались многочисленные коллеги и друзья Паулса. Ведущие информационно-развлекательной передачи «Все Всегда Везде» побывали на знаменательном событии и пообщались не только с самим Маэстро, но и с Интарсом Бусулисом, Марией Наумовой и другими гостями.