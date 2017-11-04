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С Лаурисом Рейниксом во время концерта в Резекне произошел курьез

Русский TVNET
Лаурис Рейникс | Фото: Lita Krone / LETA

С певцом Лаурисом Рейниксом, который этой осенью отправился в гастрольный тур по городам Латвии, на концерте в Резекне произошел курьез. В этом сам артист признался в своем микроблоге Instagram.

В записи своего микроблога Рейникс написал, что именно в концертном зале «Горс» забыл исполнить свою главную песню «Я буду думать о тебе» (Es domāšu par tevi).

«Первый раз в жизни что-то такое случилось. Прошу прощения. Но я буду думать о тебе всегда, Резекне», -

лаконично прокомментировал ситуацию музыкант.

#EsDomāšuParTevi #Rēzekne

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После концерта у поклонников сложились неоднозначные впечатления - большинство зрителей признались, что остался небольшой осадок, в то же время другие ничего не заметили и просто насладились происходящим на сцене.

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