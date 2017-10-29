ФОТО: После неудачи на шоу X Factor Ушакова сменила имидж

На днях стало известно, что латвийская певица Лиене Ушакова не прошла в следующий тур украинского шоу X Factor и вернулась домой. Через некоторое время после возвращения девушка удивила переменами во внешности.

Фото в новом образе Лиене опубликовала в своем микроблоге, подписав его «поцелованная солнцем».

Волос певицы по-прежнему черные, но светлые пряди освежают, смягчают черты лица и придают женственности взгляду.

🦁#sunkissed Публикация от LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) Ноя 6 2017 в 6:44 PST

Интересно, что даже выбыв из проекта, в соцсетях Ушакова продолжает писать одному из членов жюри Олегу Виннику, с которым во время первого кастинга у них завязалась игривая беседа.