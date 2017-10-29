ФОТО: После неудачи на шоу X Factor Ушакова сменила имидж

На днях стало известно, что латвийская певица Лиене Ушакова не прошла в следующий тур украинского шоу X Factor и вернулась домой. Через некоторое время после возвращения девушка удивила переменами во внешности.
Фото в новом образе Лиене опубликовала в своем микроблоге, подписав его «поцелованная солнцем».
Волос певицы по-прежнему черные, но светлые пряди освежают, смягчают черты лица и придают женственности взгляду.
Интересно, что даже выбыв из проекта, в соцсетях Ушакова продолжает писать одному из членов жюри Олегу Виннику, с которым во время первого кастинга у них завязалась игривая беседа.