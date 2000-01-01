Художники расскажут о замыслах своих «непонятных» полотен

Когда мы ходим по музеям, одни картины нас волнуют и вдохновляют, а мимо других мы проходим равнодушно. В постоянной экспозиции Латвийского национального художественного музея тоже есть вещи, публике малопонятные. Видеосюжеты «Рассказ одной картины» сделают их ближе к народу. На днях заработал музейный проект, рассказывающего о работах раздела «Искусство Латвии. 1985 - 2000».

Короткие сюжеты сняты на видео и посетитель музея сможет их посмотреть прямо на экране своего мобильника, или на музейных гаджетах. В каждом один из художников рассказывает о своей работе, выставленной в экспозиции.

История создания работ, замысел и его воплощение, применение особой техники и философские размышления автора - каждый выбирал то, что, по его мнению, важно сказать потенциальному зрителю.

Сайт музея

Реализован проект совместными усилиями специалистов музея и адвокатского бюро «Ellex Kļaviņš», профинансировавшего создание первых десяти видеосюжетов. Интересная предистория у проекта. Не секрет, что после реконструкции в главном музейном здании на улице Валдемара разместился уютный ресторанчик, и солидные фирмы, так или иначе связанные с искусством, иногда проводят здесь корпоративы.

Атмосфера музейной тусовки произвела столь сильное впечатление клиентов адвокатского бюро «Ellex Kļaviņš», что в «черный ящик» на нужды музея гости жертвовали весело и щедро.

Собрали почти 10 тысяч евро, которые и решено было истратить на первые серии видеопроекта, получившего название «Рассказ одной картины».

FOTO: Пресс-фото\LNMM

В список авторов, которых удостоили чести сняться в «музейном кино» пока что попали лишь десять латвийских художников. И Иева Илтнере - она представлена в экспозиции своей картиной «Русский язык» (1994) - стала первой, о ком сняли кино. Художница приняла участие и в пресс-конференции для СМИ, вспомнив и бешено популярные когда-то в Риге ежегодные выставки художников в зале «Латвия», и свою первую персональную выставку в «Арсенале», и то, почему важно разговаривать со зрителем.

FOTO: Пресс-фото\LNMM

Рассказывая о своих работах, к посетителям музея и всем любителями искусств обратятся также Дайна Дагния, Гинт Габран, Хелена Хейнриксоне, Гирт Муйжниекс, Юрис Утанс, Сандра Крастиня, Кристап Гелзис, Дзинтарс Зилгалвис и Андрис Б+реже. Пока картины «говорят» с публикой только по-латышски. Но в ближайшее время появятся субтитры на английском и русском языках. Возможно, первой десяткой сюжетов дело не ограничится и будет продолжение.