«Михаил Задорнов сделал для русских рижан много, как никто другой...»

В день смерти Михаила Задорнова русский TVNET связался с людьми, которые его хорошо знали и любили. Ирина Тарутина, много лет возглавляла библиотеку, созданную Михаилом Николаевичем в Риге в память об отце - писателе Николае Задорнове. Сегодня Ирина Александровна не скрывает слез. Возрождение библиотека Михаила Задорнова в Риге могло бы стать лучшей памятью о сатирике, писателе и артисте.

Михаил Николаевич Задорнов - наш земляк, и для очень многих рижан он стал человеком особенно дорогой и близкий. Для многих тысяч читателей библиотеки, созданной им в Риге, это личная потеря. Для Ирины Александровны Тарутиной, бессменно возглавлявшей библиотеку Михаила Задорнова на улице Альберта, смерть сатирика стала большой утратой и личным горем.

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Русский TVNET связался с Ириной Тарутиной, чтобы выразить соболезнования всем, кто Михаила Николаевича знал, уважал и любил. А также узнать о судьбе книг закрытой библиотеки, ведь возрождение библиотеки было бы лучшей памятью о Михаиле Задорнове в Риге. Вот, что рассказала Ирина Александровна:

- Михаил Задорнов для русской культуры Риги и Латвии был совершенно уникальным человеком. Ведь только он открыл русскую библиотеку, кроме него никто этого не сделал и не сделает уже никогда. Когда Михаил Николаевич приезжал в Ригу, он всегда привозил новые книги, специально покупал их в магазинах, сам делал специальную подборку, выбирал лучшее для читателей.

У нас было 6300 читателей. И для людей, которые к нам приходили, для многих из них это была главная радость жизни, ведь материальные возможности многих больше ничего не позволяли…

Кому-то книги и наши встречи заменяли и кино и театр, у нас книжные новинки людям были доступны. Это ведь безумно дорого было людям все покупать!.. А Михаил Николаевич покупал, все было сделано на его деньги. Спасибо магазину «Полярис», они давали нам большие скидки.

- А какая гостиная у вас в библиотеке была! Какие задушевные вечера у вас проходили — люди до сих пор о них вспоминают!..

- Кто только к нам не приезжал!.. Евтушенко, Мединский, Качан, Певцов, Захар Прилепин — всех не припомню. Настоящие звезды писательские к нам в библиотеку приезжали... И они были просто ошарашены, потрясены обстановкой библиотеки, тем, как красиво, уютно и нескаредно все устроено…

Выставки непрерывно у нас проходили — то выставка фотографий, то выставка вышивки, то выставка кукол. Мы очень любили наших читателей, а читатели любили нас.

- Сколько просуществовала библиотека?

- С 5 декабря 2009 года до марта 2017, когда мы закрылись. Михаил Николаевич открыл библиотеку в день 100-летия со дня рождения отца, писателя Николая Задорного. Когда весной мы были вынуждены перезжать, я сама около 20 писем написала тем, кто нам мог бы помочь. Но все ответы были похожими: извините, но у нас есть другие объекты помощи...

- У всех, кто в библиотеке бывал или только слышал о ней, оставалась надежда, что библиотека возродится, откроется на новом месте…

- Когда мы складывали книги и переезжали, мы очень много книг просто раздарили. Не жалея, поделились дубликатами. Часть фонда отдали русскому театру, предложили и санаторию «Янтарный берег», и в шахматно-шашечный клуб отдали — у нас была огромная шахматная библиотека! И один из гроссмейстеров нам потом благодарственное письмо прислал.

Книги мы отдавали и в городские библиотеки, и в дома престарелых. Нас ведь любили не только читатели. Библиотекари, которые к нам приезжали, всегда восхищались, говорили, что у них, увы, нет таких книг на полках, таких красивых новинок они не могут себе позволить... Мы все отдавали бесплатно, а потом узнали, что кое-кто книги эти… продает. Не буду называть тех, кто поступил бесчестно.

- Сколько книг было в ваших фондах? И что стало с оставшимися книжками?

- У нас было 57 тысяч томов… После того, как часть их раздали, осталось порядка 30 тысяч книг. Книги-то можно и все раздать. Но ведь так библиотеки-то что останется.

К сожалению, мы не нашли поддержки ни в посольстве России в Латвии, ни у городских властей, у которых просили помещение, ни у потенциальных спонсоров. Библиотека сейчас не работает - помещение, в котором сложены книги, слишком мало.

- Ирина Александровна, как Вы считаете, возможно библиотеку вновь открыть для читателей?

- Если бы какие-то деньги появились, на небольшой штат, и было бы помещение, то можно было бы библиотеку открыть.

- Спасибо. Будем надеяться на лучшее. Еще раз - самые искренние соболезнования Вам и сотрудникам библиотеки от русской редакции, от ваших и наших читателей.

Напомним, сегодня стало известно, что на 70-ом году жизни умер сатирик Михаил Задорнов. Писатель страдал от онкологии. О заболевании стало известно в 2016 году.