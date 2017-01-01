Фестиваль света Staro Rīga в этом году покажет дорогу «К звездам»

Фестиваль света Staro Rīga в этом году пройдет уже в десятый раз и является одним из мероприятий рижской программы празднования столетия Латвийского государства. С 17-го по 20 ноября жителей приглашают полюбоваться самыми разными световыми инсталляциями, которые в эти дни будут зажигаться с 17.00 до 23.00. Как и прежде, фестиваль продолжает традицию поздравлять Латвию с днем рождения, преумножая свет и жизнерадостное чувство единения, освещая рижские улицы и здания, парки, площади и дворы. «Рига сияет 2017» прокладывает дорогу света к столетию Латвии, тема фестиваля этого года - «К звездам».

На 10-м фестивале «Рига сияет» будет три программы – основная «К звездам», международная, в рамках которой свои работы представят авторы из разных стран мира, а также уже хорошо знакомая посетителям сопутствующая фестивалю программа «Рижский карнавал», в которой примут участие различные предприятия и учреждения.

В этом году на фестивале будет представлено 35 объекта, также пройдут особые мероприятия.

Поскольку фестиваль «Рига сияет» является одним из мероприятий празднования столетия Латвии, многие объекты будут подчеркивать чувство принадлежности государству и патриотический настрой.

С вечера 18 ноября памятник Свободы осветится в особом световом представлении, но самый неожиданный опыт посетителям предложат Сейм ЛР и студенты Латвийской академии художеств, подготовившие проект, который позволит всем желающим вжиться в образ памятника Свободы и немного подержать в своих руках звезды, символизирующие свободу Латвии.

В программу фестиваля света включены и объекты городского праздничного оформления.

На площади Екаба разместится «Жилка времени» («Laika ādere»), представляющая собой магическое световое приветствие латвийским жителям к столетию государства. Объект позволит каждому ощутить свою важность и причастность к этому событию, пройдя через четвертое измерение, поскольку именно человеческая энергия помогает ему загореться и светить ярче.

Инсталляция «Симбиоз» («Simbioze») будет представлена в Верманском парке и создаст три временных измерения – прошлое, настоящее и будущее, переплетающихся между собой.

В свою очередь, световой объект городской среды «Костер» («Ugunskurs») в аллее бульвара Бривибас станет чем-то вроде свидетельства, которое объединяет и заставляет помнить, чтить и по-особому отмечать столетие Латвии.

На Домском соборе можно будет наблюдать за интерактивной мультимедийной проекцией «Через тернии к звездам» («Per aspera ad astra»), посвященной 500-летнему юбилею Реформации и повествующей о развитии и расцвете культуры и цивилизации.

Особую световую историю расскажет фасад отремонтированного Дворца культуры ВЭФ, который напомнит о звездном столетии завода ВЭФ. Красочные видеопроекции также будут на фасадах Дворца культуры «Зимельблазма» и клуба Joker.

Во дворе исторического архитектурного ансамбля «Три брата» посетители фестиваля смогут принять участие в исполнении «Лазерной симфонии» («Lāzeru simfonija»), а во дворе театрального дома «Лошадиная почта» получить опыт в мире 3D-снов.

Во внутреннем дворике художественного музея «Рижская биржа» будет помещение, которое не существует в физическом поле Земли.

В международную программу фестиваля включены два объекты фестиваля LUX Helsinki, они посвящены Финляндии, которая отмечает свое столетие уже в начале декабря этого года. На фасаде церкви Св. Петра будет видеопроекция с водопадом, который расскажет о древнем финском поверье, будто природа и человек равноправны.

В Ботаническом саду Латвийского университета можно будет увидеть материализованные образы предыдущих эпох.

На фестивале света будет представлено и множество других интересных объектов – инсталляция «Облако из пикселей» («Pikseļu mākonis») на Эспланаде, «Световые маски Бвинди» («Bvindi gaismas maskas») в парке Кронвальда и другие.

Кроме того, рижан и гостей города приглашают посмотреть на освещение новых фасадов рижских исторических зданий.

Информация об объектах фестиваля света, их авторах в электронном виде будет доступна на сайте www.staroriga.lv, а в напечатанном виде - в буклетах, которые можно найти в информационном центре около часов «Лайма».