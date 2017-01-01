ФОТО: В Латвии вручили престижную кинопремию «Большой Кристап»

В рижском кинотеатре Splenid Palace накануне вечером прошла торжественная церемония награждения Латвийской национальной кинопремии «Большой Кристап». Лучшей актрисой была признана Сабине Тимотео, сыгравшая в картине Виестура Кайриша «Хроника Мелании». Лучшем актером признан Каспарс Знотиньш, снявшийся в триллере «Перворожденный». В свою очередь, главный приз был отдан лучшей картине года - «Хронике Мелании». Кто еще был отмечен престижной наградой - читайте далее.

Призы «Большого Кристапа» вручили уже в 29-й раз. Фестиваль организует Латвийское Общество Кинематографистов с 1977 года, и на данный момент соблюдается традиция делать это каждый год.

Полный список лауреатов премии «Большой Кристап»

Лучший фильм - «Хроники Мелании»

Лучший актер - Каспарс Знотиньш («Перворожденный»)

Лучшая актриса - Сабине Тимотео («Хроники Мелании»)

Лучший полнометражный документальный фильм - «День освобождения»

Лучший короткометражный документальный фильм - «Лидия»

Особое признание жюри в категории «Лучший режиссер документального фильма» - Виталий Манский («Родственники»)

Лучший режиссер документального фильма - Криста Буране («Сказка о пустом дыхании»)

Лучший оператор документального фильма - Валдис Целминьш «Сказка о пустом дыхании»

Лучший актер второго плана - Улдис Думпис («Дедушка, который опаснее компьютера»)

Лучшая актриса второго плана - Визма Калме («Дедушка, который опаснее компьютера»)

Лучший оператор игрового фильма - Гинтс Берзиньш («Хроника Мелании»)

Лучший художник - Иева Юрьяне («Хроника Мелании»)

Лучший художник по костюмам - Иева Юрьяне («Хроника Мелании»)

Лучший художник по гриму - Майя Гундаре («Перворожденный»)

Особое признание жюри в категории анимации - фильм «Оазис»

Лучший анимационный фильм - «Бизе и Неспящая», режиссер Эдмундс Янсонс

Лучший сценарист - Лоте Эглите

Лучший режиссер анимации - Эдмундс Янсонс («Бизе и Неспящая»)

Лучший художник по анимации - Томс Буранс («Сказка о пустом дыхании»)

В номинации «Лучший студенческий фильм» приз получила лента «Семь неудачных попыток секса. Часть первая», снятая студенткой Латвийской академии культуры Лиене Линде.

Приз в номинации «Лучший композитор» получил Андрис Дзенитис за музыку к фильму «Первенец».