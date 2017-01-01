ФОТО: В Латвии вручили престижную кинопремию «Большой Кристап»

В рижском кинотеатре Splenid Palace накануне вечером прошла торжественная церемония награждения Латвийской национальной кинопремии «Большой Кристап». Лучшей актрисой была признана Сабине Тимотео, сыгравшая в картине Виестура Кайриша «Хроника Мелании». Лучшем актером признан Каспарс Знотиньш, снявшийся в триллере «Перворожденный». В свою очередь, главный приз был отдан лучшей картине года - «Хронике Мелании». Кто еще был отмечен престижной наградой - читайте далее.
Призы «Большого Кристапа» вручили уже в 29-й раз. Фестиваль организует Латвийское Общество Кинематографистов с 1977 года, и на данный момент соблюдается традиция делать это каждый год.
Полный список лауреатов премии «Большой Кристап»
Лучший фильм - «Хроники Мелании»
Лучший актер - Каспарс Знотиньш («Перворожденный»)
Лучшая актриса - Сабине Тимотео («Хроники Мелании»)
Лучший полнометражный документальный фильм - «День освобождения»
Лучший короткометражный документальный фильм - «Лидия»
Особое признание жюри в категории «Лучший режиссер документального фильма» - Виталий Манский («Родственники»)
Лучший режиссер документального фильма - Криста Буране («Сказка о пустом дыхании»)
Лучший оператор документального фильма - Валдис Целминьш «Сказка о пустом дыхании»
Лучший актер второго плана - Улдис Думпис («Дедушка, который опаснее компьютера»)
Лучшая актриса второго плана - Визма Калме («Дедушка, который опаснее компьютера»)
Лучший оператор игрового фильма - Гинтс Берзиньш («Хроника Мелании»)
Лучший художник - Иева Юрьяне («Хроника Мелании»)
Лучший художник по костюмам - Иева Юрьяне («Хроника Мелании»)
Лучший художник по гриму - Майя Гундаре («Перворожденный»)
Особое признание жюри в категории анимации - фильм «Оазис»
Лучший анимационный фильм - «Бизе и Неспящая», режиссер Эдмундс Янсонс
Лучший сценарист - Лоте Эглите
Лучший режиссер анимации - Эдмундс Янсонс («Бизе и Неспящая»)
Лучший художник по анимации - Томс Буранс («Сказка о пустом дыхании»)
В номинации «Лучший студенческий фильм» приз получила лента «Семь неудачных попыток секса. Часть первая», снятая студенткой Латвийской академии культуры Лиене Линде.
Приз в номинации «Лучший композитор» получил Андрис Дзенитис за музыку к фильму «Первенец».