ВИДЕО: В Риге в последний путь проводили Михаила Задорнова

15 ноября в Риге в последний путь проводили известного сатирика Михаила Николаевича Задорнова. Отпевание прошло в храме Александра Невского. Почтить память артиста собралось более тысячи человек, среди которых были как близкие, так и поклонники его творчества.

Известный сатирик Михаил Задорнов умер 10 ноября на 70-м году после продолжительной болезни. У артиста остались жена Елена Бомбина и 27-летняя дочь Елена.

Сегодня возле храма Александра Невского в Риге собралось большое количество поклонников творчества Михаила Задорнова. Вдоль улиц Лачплеша и Блауманя люди разных возрастов шли с цветами, медленно продвигаясь ко входу в храм. За порядком на месте событий следило несколько экипажей муниципальной полиции.

Артист будет похоронен в Юрмале, на Яундубултском кладбище рядом с отцом.

Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.

Первое выступление артиста на телевидении состоялось в 1982 году, но настоящая известность пришла только два года спустя благодаря рассказу «Девятый вагон», посвященному неразберихе в железнодорожной отрасли.

Сатирик пользовался огромной популярностью как в России, так и в Латвии. Задорнов был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.

Благодаря стараниям Михаила Задорнова с 5 декабря 2009 года в Риге работала любимая многими библиотека имени его отца - Николая Задорнова.

Друг артиста, рижский писатель-сатирик Гарри Польский, после его смерти разместил в Сети трогательный ролик, в котором Задорнов читает знаменитое стихотворение Евгения Евтушенко и аккомпанирует себе на фортепиано, исполняя «Лунную сонату» Бетховена.

Кадры в лесу у моря сняты Гарри в 2013 году на станции Дублуты, а эпизод, где Михаил Николаевич запечатлен у костра, — в его доме в Юрмале.