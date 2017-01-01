Латвийские металлисты Undusted выпустили новый альбом

Латвийская метал-группа UNDUSTED в ноябре 2017 года выпустила новый альбом под называнием «Method to Madness». Он стал третьим студийным альбомом коллектива. По словам лидера группы Игоря, после смены состава и недолгого затишья в творчестве музыкантов пластинка стала «новым этапом в развитии группы».

«Мы команда и мы работаем вместе. Мы ищем, договариваемся, находим звучание. Этот альбом удовлетворил пожелания всего состава группы. Такое у нас впервые», - говорит Игорь.

Сейчас группа активно работает над сотрудничеством с фестивалями как в Латвии, так и за рубежом.

Альбом можно прослушать ЗДЕСЬ!