Топ-7 невероятных объектов Staro Rīga, которые стоит увидеть

С 19 по 20 ноября в Риге пройдет традиционный фестиваль света Staro Rīga. В этом году в столице будет представлено 35 разнообразных объектов, каждый из которых будет иметь особенную концепцию и играть всеми красками с с 17:00 до 23:00 все четыре дня. Русский TVNET рассказывает о тех объектах, которые заслуживают особого внимания. Подробная информация об остальных объектах и карта мероприятия – на портале www.staroriga.lv.

99-летие у Памятника Свободы

FOTO: Пресс-фото

Идея о независимости находит образы и краски в архитектурном языке на Памятнике Свободы, где будут показаны ключевые исторические события. Используя реалистичные художественные приемы, Карлис Зале раскрывает значимые и глубокие философские понятия - свобода, Родина, борьба и победа. Поздравляя Латвию с 99-летием, Памятник Свободы озарится особенным светом.

Объект начнет работать 18 ноября в 20:00, сразу после речи президента Латвии.

«Мы все - звездная пыль» на эстраде под открытым небом в Верманском саду

FOTO: Пресс-фото

Уникальная проекция позволит не только наблюдать, но и влиять на звездную пыль в формате 3D. В специальном секторе каждый желающий сможет, используя жесты рук, дерижировать звездным парадом, ощущая себя властелином Вселенной. Инсталляция подчеркивает взаимосваязь между необъятной Вселенной и цивилизацией, заставляет задуматься о нашей неразрывной связи с происходящим в космосе. Звезды всегда были над нами, и бесконечно будут после нас. Звезды спустятся к рижанам и гостям столицы.

Облако пикселей на Эспланаде

FOTO: Пресс-фото

Объект «Облако пикселей» был создан исландским архитектором Маркосом Зотесом после финансового кризиса в его родной стране. Автор вдохновлялся начатыми строительными объектами, которые были заморожены, оставаясь недостроенными.

«Достраивая» объекты в дебрях строительных лесов, автор их оживил, дополнив световыми проекциями. Инсталляция наглядно показывает, что даже в трудные моменты можно найти позитив и использовать ситуацию с пользой.

Выражение лица на фасаде Латвйиского Национального художественного музея

FOTO: Пресс-фото

Объект интерактивной частью открывает занавес к выставке следующего года «Выражение лица. Портрет в Латвии. XX век».

По словам Мариса Берзиньша, «человек – это сгусток Божьего разума, которому разрешено проявлять себя, как заблагорассудится. Как в этом полном теней и неясностей мире разглядеть портреты латыша XX века? Я не знаю ... я не знаю лучшего способа, чем просто довериться честности живописца, фотографа, скульптора, их талантам и умению отражать истинную природу человека".

Алфавит Латвии в парке Бастейкална

FOTO: Пресс-фото

Латвийские пейзажи с высоты птичьего полета откроют много непознанного и неожиданного. Эксперты Tele2 были гордятся своим открытием и готовы поделиться им со всеми: во время съемок с 4G дрона они нашли на холмах и равнинах, зданиях и реках Латвии все буквы латышского алфавита. А вы сможете рассмотреть эти загадочные символы?

CeļoJumts в Художественном музее RĪGAS BIRŽA

FOTO: Пресс-фото

Команда проекта CeļoJumts увлечет всех желающих в психоделическое 8-минутное путешествие через неизвестные галактики и параллельные миры. Внутренний двор Рижской Биржи подарит иллюзию пребывания в космосе. При взгляде вверх, через иллюминатор вы видите бескрайнее небо, зовущее в вечность...

Маленький шеф-повар на Рижском центральном рынке

FOTO: Пресс-фото

В самом центре Риги всего на четыре дня появится pop-up ресторан, где свои невероятные шедевры будет создавать самый маленький шеф-повар в мире. Он вернулся в нашу столицу с новыми рецептами!

Ваша тарелка для ужина превратится в место, где с помощью видеопроекции будет показан процесс создания кулинарных шедевров. Виртуальный ужин будет предложен не только для светового удовлетворения голода, но и с целью развлечь и проверить ваше чувство юмора. Рисовый пудинг на десерт или борьба с омаром? Будьте готовы ко всему. Приятного аппетита!