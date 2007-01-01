Вилла K.K. Fon Stricka закроет сезон хип-хоп вечеринкой с ТГК и латвийскими звёздами

Вслед за такими тематическими ивентами, как Kvartirnik, Island Deriva и «ШАБАШ», в стенах виллы K.K. Fon Stricka состоится последняя в 2017 году вечеринка Rīgas Hip Hop Balle. Об этом сообщают организаторы фестиваля Piena Svētki в сотрудничестве с продюсерской группой Piétro.

По словам организаторов, 24 ноября в 21:00 гостей ожидает торжественный вечер в неформальной обстановке, где они смогут насладиться рэп-музыкой и укрепить дружбу народов.

К слову, специальные гости мероприятия - группа «ТРИГРУТРИКА» (г. Челябинск), которая выступит в полном составе в рамках юбилейного тура «10 лет на сцене». Из местных представителей поклонников порадуют Ozols, Latgalīšu Reps, Edavārdi и диджеи AG & Raitis.

«ТРИГРУТРИКА» или просто ТГК - рэп-группа из Челябинска, завоевавшая сердца и умы поклонников хип-хопа по всей России и за ее пределами. Основной состав: Jahmal, Vibe, Ingushit и DJ Puza. C 2011 по 2016 годы они являлись членами Творческого Объединения Gazgolder, основателем которого является Баста.

Парни делают простые и понятные песни о своей жизни, которые вмиг разлетаются в социальных сетях и звучат уже из каждого второго автомобиля.

Девиз группы: «Самодельный рэп - самый дельный». Именно эта фраза стала уже крылатой для тысяч поклонников группы.

Магия в голосе и жизненная мудрость, положенные на ламповые душевные инструменталы - то, что дало бешеный толчок этим талантливым уральским ребятам. Как следствие, миллионные просмотры клипов и участие в саундтреках мейнстрим-сериалов на главных российских телеканалах.

В программу шоу войдут как самые ранние записи ТГК, так и эксклюзивно, впервые, прозвучит альбом «Нелегализованные».

Как отмечают сами артисты, публика восприняла их творчество мгновенно ещё 10 лет назад.

"В 2007-ом мы просто записали 100 дисков с нашими треками и отправили это в Москву, своим друзья. Словно летящий орел, бросивший семя, это дало плоды, как росток чая из под камня. Новый концерт можно считать отчетом за 10 лет пройденного пути. Будет много настоящего хип-хапа!" - подчеркнули Jahmal TGK, Big Mic, VibeTGK и DJ Puza TGK.

Дресс код: black tie (аксессуары и кроссовки разрешены).