Подозрения подтвердилсь: У известного латвийского музыканта Фриденбергса константировали рак

Известный латвийский телеведущий и музыкант Валтерс Фринденбергс сообщил, что уже год борется с серьезным заболеванием - раком. На портале ziedot.lv начат сбор средств, чтобы помочь 30-летнему музыканту оплатить дорогостоящее лечение в Германии. Опубликовано также видеообращение Валтерса к обществу.

"Говорят, что в сложные моменты нужно просить. У меня настал трудный период.

Заболевание раком, которое диагностировали год назад, не хочет отступать и необходимо продолжать борьбу в Германии. Но, для того, чтобы это сделать, я прошу о помощи! Если у тебя есть возможность помочь в дальнейшем лечении, я буду не только благодарен, но и счастлив сказать "спасибо", -

в соцсети Facebook сообщил артист.

Участник таких известных коллективов, как Tumsa, Putnu balle, Dzeguzīte и дуэта, представившего Латвию на «Евровидении» Valters un Kaža, несмотря на страшный диагноз, продолжает бороться и верит в победу.

Продолжать лечение музыканта согласились специалисты немецкой клиники Charité. Сейчас на специфическую диагностику и начальную терапию необходимо 17 500 евро.

После прохождения первого этапа клиника составит конкретный план лечения и общий счет за необходимую терапию.

Перечислить пожертвования можно на сайте Ziedot.lv