Рижские музыканты Razderin и Валентин представили трек «По привычке»

Латвийский рэпер Валентин и битмейкер Razderin представили совместную музыкальную работу под названием «По привычке». Композиция призывает никогда не останавливаться на достигнутом, и вопреки всему продолжать начатое.

Валентин Линовицкий увлекается рэпом с детства.

«Как-то мой одноклассник принес в школу русский рэп-сборник. На меня эта музыка произвела колоссальное впечатление, так как прежде ничего подобного я не слышал. Я не понимал до конца о чем говорилось в треках, но то, как это делалось, вызывало у меня восторг.

Первые несколько треков мы записали дома у моего друга Андриса. Записывали на кассеты со скайп микрофона. Позже один мой знакомый узнав, что я читаю рэп, пригласил меня на студию к своему приятелю, который тоже читал рэп. Мы какое-то время работали вместе, а потом я уехал в Германию», - рассказал Валентин о начале своего творческого пути.

На момент встречи с Razderin Валентин имел за плечами собственно спродюсированный посмертный альбом русского рэп-исполнителя МС Молодой «Я говорю только тру», а также записанные микстейпы.

«Мой новый трек называется «По привычке». Рассказ о том, что можно найти кучу, причин почему не стоит заниматься тем или иным делом, но вопреки всему нужно не останавливаться и продолжить начатое», -

поделился рэпер.

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