Финал X Faktors уже сегодня вечером: кто победит?

Букмекерское бюро Betsafe предполагает, что наибольшие шансы на победу у Артура Груздиньша - 83%. Исполнитель на протяжение всего проекта удивляет зрителей и жюри своим умением перевоплощаться и примерять любые образы, не теряя при этом индивидуальности. Во время участия в шоу певец исполняет песни в различных жанрах, принимая самые смелые вызовы.

Две другие финалистки - Лига Ридере и Адриана Миглане, по информации букмейкеров, имеют примерно одинаковые шансы на победу - 10% и 7% соответственно.

Завершающий выпуск телешоу выйдет в прямом эфире сегодня в 20:20 на канале TV3. Особыми гостями финала станут всемирно известный музыканты Hurts, а также Ewert and the Two Dragons, Instrumenti, Донс, Интарс Бусулис и «Абонемента Оркестр».

