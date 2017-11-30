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ФОТО: Линда Лин кардинально сменила имидж и помолодела

Русский TVNET
Линда Лин | Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

На днях латвийская телеведущая Дагмара Леганте опубликовала в своем микроблоге Instagram свежий снимок, на котором запечатлена вместе с певицей Линдой Лин и Дитой Грауде. Внимание подписчиков тут же приковала кардинальная смена имиджа Линды, которая распрощалась со своей роскошной копной волос.

На фото видно, что Линда Лин предпочла длинным волосам совсем короткую стрижку и смелую покраску. Удивлен преображением был и Лаурис Рейникс, который уточнил, действительно ли Линда решилась на такой шаг. Леганте подтвердила истинность снимка.

Оцените перемены и вы!

We share love to photography:) Mutual project coming soon. @dadalove

A post shared by LINDA LEEN (@linda_leen_) on

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