Победитель латвийского X Faktors признался, что до последнего не верил в успех

В воскресенье, 3 декабря, в Рижской Киностудии грандиозным концертом завершился первый сезон вокального шоу X Faktors. Победителем проекта стал Артурс Груздиньш из Руйены, за которого проголосовало большинство телезрителей. Новая звезда латвийской сцены после громкого триумфа поделилась с Русским TVNET своими ощущениями и планами на будущее.

- Артур, только что Вы стали победителем первого сезона самого масштабного латвийского шоу X Faktors. Какие ощущения?

- Я пока не понял, как я себя чувствую. Я просто очень счастлив. В том числе потому, что все это закончилось...

В воскресенье утром я проснулся с ощущением праздника. И песни у меня в финале были соответствующие. Особенно первая - Prāta Vētra (Četri krasti - Прим. ред.). Я рад, что именно она была первой, потому что, как сказал Ренарс, это песня силы. Настоящий праздник!

- Вы были уверены в своей победе?

- Нет, нет,

я до последнего не верил. Я восхищаюсь Лигой - она фантастически пела и просто невероятная женщина.

- Чем планируете заниматься сейчас, когда огни софитов погаснут и все разойдутся по домам?

- Пока ничего неизвестно и я без понятия, что будет дальше. Завтра я посплю.

- Чем Вы хотели бы заниматься в будущем?

- Я бы хотел петь. Расти, развиваться, тренироваться.

- Еще раз поздравляем Вас с победой и желаем успехов в музыкальном творчестве!

Ранее певец рассказал TVNET, что X Faktors дает возможность меняться, не изменяя себе. Это возможность сделать больше и смотреть шире, чем до этого.

Артурс рассказал, что ему нравится, что он делает, и пусть и не всегда все получается, но это учит.

По мнению победителя проекта, главное в X Faktors то, что он вдохновляет и объединяет людей, которым не хватало смелости раньше сделать что-то. Петь, танцевать, рисовать, писать и все остальное.

Стоит отметить, что в следующем году пройдет второй сезон шоу X Faktors. Точные даты региональных отборов пока неизвестны, но организаторы проекта призывают желающих уже сейчас начинать готовиться к масштабному шоу.

Как известно,

победитель шоу X Faktors получил денежный приз в размере 10 000 евро и сертификат о сотрудничестве с компанией Sony Music в Финляндии.

Участие в кастингах первого сезона проекта приняли 1089 человек, из которых до финала дошли трое - Артурс Груздиньш из Руйены, Лига Ридере из Цесиса и Адриана Миглане из Бауски.