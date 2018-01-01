Интарс Бусулис рассказал, каких исполнителей и за что любит латвийская публика

В воскресенье, 3 декабря, в Рижской Киностудии грандиозным концертом завершился первый сезон латвийского вокального шоу X Faktors. Победителем проекта стал Артурс Груздиньш из Руйены, за которого проголосовало большинство телезрителей. На протяжение нескольких месяцев в эфире телеканала продолжалась борьба певцов за звание лучшего. Свои команды вели к победе трое членов жюри - Интарс Бусулис, Ренарс Сеянс и Айя Аушкапе. Подопечная Бусулиса Лига Ридере заняла почетное второе место, завоевав любовь и признание тысяч латвийцев. После завершения шоу Интарс Бусулис рассказал Русскому TVNET, в чем секрет успеха Артура и Лиги, а также о своих приобретениях и открытиях в течение проекта.

- Как Вы оцениваете победу Артура Груздиньша? Насколько она была ожидаема?

- Вы знаете, в студии и за ее пределами у него много поклонников. Я думаю, что все должно было случиться именно так. Лига тоже, конечно, заслужила победу, но на протяжение всего шоу было видно, что у Артура большие шансы на победу.

- Как Вы считаете, чем он покорил публику?

- Я думаю, что латвийской публике не нравятся люди, которые играют или что-то из себя строят. Лига и Артур настоящие – такие, какие они есть. Голос и все остальное это уже потом.

Самое главное, чтобы зрителям они нравились как люди. Так и с Раймондом Паулсом, и с Лаймой Вайкуле и очень многими артистами, которые не только хорошие музыканты, но и как люди приятные.

- Каким Вы видите будущее финалистов шоу X Faktors?

- Я бы хотел, чтобы после проекта их жизнь не останавливалась. Как я понимаю, у Артурса будет возможность работать в этом направлении. Также у Лиги есть все шансы использовать свой потенциал в дальнейшем. Насколько я знаю, ее поддерживает канал и я чем смогу, помогу. Она сама хочет развиваться дальше.

Самое важное, что семья ее поддержала. Это для нее было самой большой трудностью, потому что это ответственность… Мама – это самая трудная работа. Но сейчас у нее все хорошо.

- Что Вы лично получили от участия в проекте X Faktors?

- Я очень горд самим собой, тем, что научился чему-то от участников. Например, азарту и умению меняться от передачи к передаче. Я запомню все эти вещи. Я получил опыт: как общаться, разговаривать с людьми. Для меня это немаловажно, так как работаю с публикой каждый день. Я очень рад этим приобретениям.

- Как стало известно, совсем скоро пройдут новые кастинги шоу для второго сезона. Что бы Вы пожелали будущим участникам проекта?

- Будьте такими, какие вы есть. Если поет ваша душа, тогда запоет и голос. Главное, чтобы душа пела!

Напомним, Интарс Бусулис был одним из трех членов жюри первого сезона шоу, а также являлся ментором команды «25+». Наставник не только подбирал репертуар для участников и помогал им готовиться к итоговым концертам, но и сам выступал на сцене X Faktors.

Как стало известно, а 2018 год у Интарса Бусулиса и «Оркестра Абонемента» запланированы концерты в городах Латвии.

Тур «С нами» начнется летом и пока объявлена продажа билетов на два концерта - 29 июня в латгальском посольстве «GORS» и 6 июля в концертном зале «Дзинтари».

В следующем году почти половина коллектива отметит 40-летний юбилей. Карлис Лацис подсчитал, что первая их совместная работа, а именно альбом «KINO», вышел ровно 10 лет назад.

Уже совсем скоро, весной, будет выпущена вторая часть альбома «Nākamā pietura» с песнями на русском языке. Впервые они будут представлены публике в рамках концертов в Юрмале и Резекне.

На запланированных концертах вместе с Интарсом и оркестром Абонемента выступит также Лиепайский симфонический оркестр.