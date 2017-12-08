ФОТО: Лайма Вайкуле покорила елгавскую публику элегантностью и чувственными танцами

8 декабря в Земгальском Олимпийском центре выступила дива латвийской эстрады Лайма Вайкуле с сольным концертом «С тобой вместе». Устроить музыкальный праздник певице помогла большая команда музыкантов и бэк-вокалистов. Со сцены звучали хорошо знакомые песни, любимые публикой хиты и новые композиции. Лайма покорила зрителей элегантностью и чувственными танцами.

Самая известная певица Латвии Лайма Вайкуле сделала настоящий подарок своим поклонникам, объявив ряд концертов в разных городах страны.

Международная команда музыкантов во главе с певицей презентовала новую программу «С тобой вместе» в пятницу, 8 декабря, в Елгаве.

Для выступления Вайкуле выбрала черное платье в пол с воздушными рукавами бежевого цвета.

Изящность наряда подчеркивали чувственные танцы, которыми Лайма сопровождала практически каждую исполняемую композицию.

В этот вечер со сцены звучали легендарные хиты Раймонда Паулса, а также другие популярные песни, которые передавали особые настроения в зрительный зал.

Laima Vaikule "Ar Tevi kopā ..." #яхочучтобпелвесьзал Публикация от Nataļja Gorškova (@nataly_gorskova) Дек 8 2017 в 12:54 PST

«Выступаю с профессиональными, прекрасными и очень талантливыми музыкантами, которые для моих концертов приехали из разных стран. В программе прозвучат как хорошо известные песни, так и новые музыкальные работы», - рассказала сама певица накануне концерта.

Напомним, 9 декабря Лайма Вайкуле выступит с сольной программой в Валмиере и 10 декабря в Салдусе «С тобой вместе».