ФОТО: Лайма Вайкуле покорила елгавскую публику элегантностью и чувственными танцами

8 декабря в Земгальском Олимпийском центре выступила дива латвийской эстрады Лайма Вайкуле с сольным концертом «С тобой вместе». Устроить музыкальный праздник певице помогла большая команда музыкантов и бэк-вокалистов. Со сцены звучали хорошо знакомые песни, любимые публикой хиты и новые композиции. Лайма покорила зрителей элегантностью и чувственными танцами.
Самая известная певица Латвии Лайма Вайкуле сделала настоящий подарок своим поклонникам, объявив ряд концертов в разных городах страны.
Международная команда музыкантов во главе с певицей презентовала новую программу «С тобой вместе» в пятницу, 8 декабря, в Елгаве.
Для выступления Вайкуле выбрала черное платье в пол с воздушными рукавами бежевого цвета.
Изящность наряда подчеркивали чувственные танцы, которыми Лайма сопровождала практически каждую исполняемую композицию.
В этот вечер со сцены звучали легендарные хиты Раймонда Паулса, а также другие популярные песни, которые передавали особые настроения в зрительный зал.
«Выступаю с профессиональными, прекрасными и очень талантливыми музыкантами, которые для моих концертов приехали из разных стран. В программе прозвучат как хорошо известные песни, так и новые музыкальные работы», - рассказала сама певица накануне концерта.
Напомним, 9 декабря Лайма Вайкуле выступит с сольной программой в Валмиере и 10 декабря в Салдусе «С тобой вместе».