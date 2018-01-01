Зрители выбрали еще двух претендентов на «Евровидение» от Латвии

В Рижской киностудии в субботу прошел второй полуфинал конкурса Supernova 2018, победитель которого представит Латвию на международном вокальном конкурсе «Евровидение». В национальный финал прошли два исполнителя — Мадара и Ритварс.

Финал 63‑го Международного конкурса песни пройдет в Лиссабоне 12 мая, а пока страны-участницы отбирают лучших из лучших исполнителей для прохождения в первый и второй полуфиналы.

По традиции, в феврале и в нашей стране проходит национальный отбор вокалистов для «Евровидения». В минувшую субботу прошел второй полуфинал латвийского отбора Supernova, в результате которого определились еще двое кандидатов на поездку в Португалию. Ими стали певица Мадара и исполнитель Ритварс.

Напомним,

по итогам первого эфира, в национальный финал прошли два исполнителя — Лиене Грейфане и Эдгар Крейлис.

В третьем полуфинале, который состоится 17 февраля, за выход в финал сразятся Jenny May, Ed Rallidae, Катрине Лукинс, Лаурис Валтерс, Mionia, «Kris & Oz» и Лаура Ризотто.