Всех желающих приглашают принять участие в съёмках реалити-шоу Meallions в Риге

В среду, 21 февраля, в Риге пройдут съемки очередного эпизода международного YouTube проекта Meallions show, в котором может принять участие каждый желающий. Если хотите увидеть своими глазами, как делают мировое реалити-шоу и провести день в интересной компании, тогда на съемках ждут именно вас! Съемки шоу пройдут с 12:00 до 15:00 на территории дома Meallions (Рига, Maskavas 196), где уже несколько недель идет борьба food-предпринимателей из разных стран за главный приз в 100 000 долларов.

Теперь у каждого жителя Латвии есть шанс принять участие в реатили-шоу, которое увидят миллионы зрителей во всем мире.

Гости шоу смогут окунуться в съемочный процесс, а также стать дегустаторами продуктов, приготовленных участниками шоу в рамках очередного конкурсного задания.

Информация о Meallions show:

В феврале и марте в Риге проходят съемки первого сезона YouTube реалити-шоу для food-предпринимателей с призовым фондом 100 000 долларов. В Meallions show принимают участие молодые бизнесмены со всего мира c идеями инновационных продуктов питания и решимостью выйти с ними на глобальные рынки.

На протяжении 5 недель 15 участников из Франции, Великобритании, России, Латвии, Литвы и др. стран будут жить в рижском House of the Meallions – доме-студии, специально оборудованном для проекта, соревноваться в предпринимательских навыках, стараться попасть в финал, чтобы бороться за главный приз и вывести cвой продукт на мировой рынок.

В Риге будут сняты первые девять эпизодов шоу, съемки трех заключительных эпизодов шоу пройдут в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре.

FOTO: пресс-фото

Финальная битва первого сезона шоу состоится на уличных рынках Сингапура - участники проведут пробные продажи (тест-маркеты) своего продукта.

Шоу будет демонстрироваться на официальном YouTube канале, аудитория составит предположительно 4 млн. зрителей (opportunity to see). Первый эпизод выйдет 22 февраля.

Съемки Meallions show на территории Латвии осуществляет компания Forma Pro Films (Латвия).

Команда Meallions show предлагает подписываться на странички шоу в социальных сетях, чтобы быть в курсе событий и не пропустить очередные интересные мероприятия и съемки.