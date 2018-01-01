Победители премии «Золотой микрофон 2018»: Бусулис, Донс, «Инструменты»

Вечером 27 февраля, на 22-й торжественной церемонии вручения премии «Золотой микрофон» в театре «Дайлес», награды получили лучшие, по мнению латвийцев, музыканты прошедшего года. Интарс Бусулис, группа «Инструменты» и Донс получили сразу по две награды.

Премию «Золотой микрофон - 2018» за лучший альбом получил Интарс Бусулис и «Оркестр Абонемента» с работой «Следующая остановка», а также их альбом признан «Лучшим поп-альбомом».

Лучшей композицией была признана песня группы «Инструменты» «Всего слишком много». Группа также была отмечена наградой за «Лучший видеоклип».

Лучшим в категориях «Концертная запись» и «Радио хит» стал Донс - по результатам голосования за концерт «Здесь» и песню «По дороге».

Приз «Золотой микрофон» за неоценимый вклад в развитие латвийской музыки вручили хоровому дирижеру Янису Эренштрейту и певцу Виктору Лапчонку.

Лучшим в категории «Электронный или танцевальный альбом» стала запись Bandmaster квартета Stay Awake, а статуэтку за «Альбом шлягеров» получил Нормунд Якушонок и «Типа оркестр» за работу «Случай».



Альбом квартета Давья Юрки Strings attached получил звание «Лучшего джаз альбома».

Дебютантом года назвали певицу «Она» (Viņa) с мини-альбомом «Дыши», в номинации «Народный или мировой музыкальный альбом» победила группа Auļi un Tautumeitas со сборником «Пусть сестричка играет», а «Песней года Alfa» стала юмористическая композиция «Бермудского двухугольника» (Bermudu divstūris) «Потеряли брата».

В категории «Рок или метал альбом» лучшей признана группа Relicseed с «Иделогией», а запись Dagamba #LudvigVanRammstein удостоилась награды за «Инструментальный или межжанровый альбом».

Номинация «Хип-хоп альбом» досталась Ансису (Ansis) с альбомом «Бальзам», в свою очередь, «Лучший альбом академической музыки» ушедшего года достлся Trio Art-i-Shock за одноименную работу.

Лучшим «Альтернативным или инди-поп альбомом» признана запись «На конце радуги» группы Satellites LV. В категории «Детский альбом» победили Knīpas un Knauķi и их «На поезде в Риге еду».