Четверг, 8 марта
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ВИДЕО: Известные латвийские мужчины поздравляют дам с праздником!

TVNET
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Фото: Кадр из видео

Сегодня с самого утра в рижских цветочных магазинах выстроились очереди. Мужчины спешат приобрести яркие букеты своим любимым женщинам, девушкам, девочкам. Международный женский день - самый нежный и солнечный весенний праздник, когда каждая ожидает приятных признаний и теплых слов. Сегодня известные латвийские мужчины - Интарс Бусулис, Ренарс Кауперс, Донс и другие оригинально, и даже музыкально, поздравляют прекрасных дам с 8 марта! Смотрите видео!

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