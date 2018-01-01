Объявлены победители конкурса Михаила Казиника «Восходящие звезды»

Завершились Дни Михаила Казиника в Риге, которые открыли зрителям новые имена в мире классической музыки и преподнесли несколько незабываемых концертных программ с участием латвийских и зарубежных артистов. Самым значимым событием проекта неизменно остается международный конкурс молодых инструменталистов и вокалистов, проходящий под патронажем Михаила Казиника уже девятый раз. В этом году в конкурсе приняли участие около пятидесяти конкурсантов из более, чем десяти стран мира. Михаил Казиник и члены жюри в очередной раз высоко оценили латвийскую музыкальную педагогическую школу и выразили надежду, что победители конкурса уже скоро будут представлять нашу страну на лучших сценах мира.

«Конкурс продолжает расти и развиваться, - комментирует итоги мероприятия Михаил Казиник. - Наш особый подход заключается в том, что мы - жюри конкурса - выступаем в роли учителей и наставников молодых музыкантов и вокалистов.

Мы занимаемся с каждым конкурсантом на протяжении нескольких дней, помогая найти свой стиль, жанр, работая над техникой и артистизмом и даже психологией».

В состав жюри конкурса в этом году вошли известные певцы и музыканты - Михаил Светлов (бас, Нью-Йорк, США), Станислав Соловьев (ф-но, Санкт-Петербург, Россия), Моник МакДональд (сопрано, Нью-Йорк, США), Дайнис Медяник (скрипка, Гановер, Германия), Юлия Васильева (сопрано, Рига, Латвия) и другие.

FOTO: Пресс-фото

Конкурс «Восходящие звезды» дает возможность участникам совершенствовать талант и мастерство. Самые лучшие конкурсанты уже в октябре выступят на фестивале фонда Владимира Спивакова "Москва встречает друзей», а некоторые получат гранты на участие во всемирном Чемпионате Исполнительских искусств в Голливуде.

Программа следующего года Дней Михаила Казиника планируется еще более широкой и насыщенной.

Конкурс будет отмечать юбилей - 10 лет, и по этому поводу организаторы готовят особенные мероприятия.

Победители международного конкурса «Восходящие Звезды» 2018

Вокал

Юниоры 11-12 лет

Мишель Скайлар, 2 место (Великобритания)

Ксения Потапова, 1 место (Россия)

Сениоры 18-24 года

Клемент Алексанс, 3 место (Латвия)

Цира Toлорадова, 2 место (Латвия)

Надя Фрейлих, 2 место (США)

Максим Крылов, 1 место (Латвия)

Элизабета Раколта, Grand prix (США)

Инструменталисты

Юниоры

5-7 лет

Ливия Колча, скрипка, 3 место (Латвия)

Мария Белявская, фортепиано, 2 место (Эстония)

Василиса Соколова, скрипка, 1 место (Россия)

8-10 лет

Амелия Динсдале, скрипка, 3 место (Великобритания)

Владимир Золоторев, скрипка, 3 место (Латвия)

Андрей Аврамец, фортепиано, 3 место (Латвия)

Алон Райхлин, фортепиано, 2 место (Израиль)

Эстер Руране, скрипка, 2 место (Латвия)

Эдуард Левша, аккордеон, 2 место (Латвия)

Марат Ибрагимов, тенорная туба, 2 место (Казахстан) – баритон эльфониум?

Анна Арсеньева, фортепиано, 1 место (Эстония)

11-12 лет

Кристина Лейла Мартинсон, скрипка, 3 место (Россия)

Анкитс Трипатхи, скрипка, 3 место (Латвия)

Петр Писаренко, скрипка, 2 место (Россия)

Эльза Силиня, скрипка, 1 место (Латвия)

Виталия Коласа, фортепиано, 2 место (Латвия)

Егор Арзамаскин, фортепиано, 1 место (Россия)

Максим Скибицский, виолончель, 3 место (Латвия)

Братья Гринберги: Карлис (15), Ансис (12), Микелис (7) маримба, барабан и перкуссия, 1 место (Латвия)

Даниель Финтюгов, тромбон, 1 место (Латвия)

13-15 лет

Виктория Викторова, альт, 3 место (Латвия)

Леонид Соколов, скрипка, 1 место (Россия)

Валерия Полякова, скрипка, 1 место (Белоруссия)

Габриель Сегал, фортепиано, 3 место (Россия)

Даниил Мицкевич, фортепиано, 1 место (Латвия)

Мария Эмилия Терзиян Кхаба, скрипка Grand Prix (непризнанное государство Абхазия)

Таис Тициана Гейтус-Эйтвина, скрипка Grand Prix (Латвия)

Сениоры, 16-17 лет

Дуэт Анна Сидорчук / Мария Чебан, скрипка, 1 место (Белоруссия)

18-24 лет

Анна Мария Иване аккордеон (Латвия) – 1 место

Дуэт «Bastau»

Темирлан Олжабай / Ернат Наурыз домра (Казахстан)- Grand Prix

Организаторы благодарят за сотрудничество и помощь в проведении мероприятия: Рижское бюро по развитию туризма Live Riga, Елену Даниеля (Кембридж, Массачусеттс), Рижскую студию звукозаписи Rigas skaņu ierakctu studija, Международную школу Exupery, отелиMercureиGrandPalace, Посольство США в Риге и Рижскую Думу.