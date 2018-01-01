Объявлены победители конкурса Михаила Казиника «Восходящие звезды»

Завершились Дни Михаила Казиника в Риге, которые открыли зрителям новые имена в мире классической музыки и преподнесли несколько незабываемых концертных программ с участием латвийских и зарубежных артистов. Самым значимым событием проекта неизменно остается международный конкурс молодых инструменталистов и вокалистов, проходящий под патронажем Михаила Казиника уже девятый раз. В этом году в конкурсе приняли участие около пятидесяти конкурсантов из более, чем десяти стран мира. Михаил Казиник и члены жюри в очередной раз высоко оценили латвийскую музыкальную педагогическую школу и выразили надежду, что победители конкурса уже скоро будут представлять нашу страну на лучших сценах мира.
«Конкурс продолжает расти и развиваться, - комментирует итоги мероприятия Михаил Казиник. - Наш особый подход заключается в том, что мы - жюри конкурса - выступаем в роли учителей и наставников молодых музыкантов и вокалистов.
Мы занимаемся с каждым конкурсантом на протяжении нескольких дней, помогая найти свой стиль, жанр, работая над техникой и артистизмом и даже психологией».
В состав жюри конкурса в этом году вошли известные певцы и музыканты - Михаил Светлов (бас, Нью-Йорк, США), Станислав Соловьев (ф-но, Санкт-Петербург, Россия), Моник МакДональд (сопрано, Нью-Йорк, США), Дайнис Медяник (скрипка, Гановер, Германия), Юлия Васильева (сопрано, Рига, Латвия) и другие.
Конкурс «Восходящие звезды» дает возможность участникам совершенствовать талант и мастерство. Самые лучшие конкурсанты уже в октябре выступят на фестивале фонда Владимира Спивакова "Москва встречает друзей», а некоторые получат гранты на участие во всемирном Чемпионате Исполнительских искусств в Голливуде.
Программа следующего года Дней Михаила Казиника планируется еще более широкой и насыщенной.
Конкурс будет отмечать юбилей - 10 лет, и по этому поводу организаторы готовят особенные мероприятия.
Победители международного конкурса «Восходящие Звезды» 2018
Вокал
Юниоры 11-12 лет
Мишель Скайлар, 2 место (Великобритания)
Ксения Потапова, 1 место (Россия)
Сениоры 18-24 года
Клемент Алексанс, 3 место (Латвия)
Цира Toлорадова, 2 место (Латвия)
Надя Фрейлих, 2 место (США)
Максим Крылов, 1 место (Латвия)
Элизабета Раколта, Grand prix (США)
Инструменталисты
Юниоры
5-7 лет
Ливия Колча, скрипка, 3 место (Латвия)
Мария Белявская, фортепиано, 2 место (Эстония)
Василиса Соколова, скрипка, 1 место (Россия)
8-10 лет
Амелия Динсдале, скрипка, 3 место (Великобритания)
Владимир Золоторев, скрипка, 3 место (Латвия)
Андрей Аврамец, фортепиано, 3 место (Латвия)
Алон Райхлин, фортепиано, 2 место (Израиль)
Эстер Руране, скрипка, 2 место (Латвия)
Эдуард Левша, аккордеон, 2 место (Латвия)
Марат Ибрагимов, тенорная туба, 2 место (Казахстан) – баритон эльфониум?
Анна Арсеньева, фортепиано, 1 место (Эстония)
11-12 лет
Кристина Лейла Мартинсон, скрипка, 3 место (Россия)
Анкитс Трипатхи, скрипка, 3 место (Латвия)
Петр Писаренко, скрипка, 2 место (Россия)
Эльза Силиня, скрипка, 1 место (Латвия)
Виталия Коласа, фортепиано, 2 место (Латвия)
Егор Арзамаскин, фортепиано, 1 место (Россия)
Максим Скибицский, виолончель, 3 место (Латвия)
Братья Гринберги: Карлис (15), Ансис (12), Микелис (7) маримба, барабан и перкуссия, 1 место (Латвия)
Даниель Финтюгов, тромбон, 1 место (Латвия)
13-15 лет
Виктория Викторова, альт, 3 место (Латвия)
Леонид Соколов, скрипка, 1 место (Россия)
Валерия Полякова, скрипка, 1 место (Белоруссия)
Габриель Сегал, фортепиано, 3 место (Россия)
Даниил Мицкевич, фортепиано, 1 место (Латвия)
Мария Эмилия Терзиян Кхаба, скрипка Grand Prix (непризнанное государство Абхазия)
Таис Тициана Гейтус-Эйтвина, скрипка Grand Prix (Латвия)
Сениоры, 16-17 лет
Дуэт Анна Сидорчук / Мария Чебан, скрипка, 1 место (Белоруссия)
18-24 лет
Анна Мария Иване аккордеон (Латвия) – 1 место
Дуэт «Bastau»
Темирлан Олжабай / Ернат Наурыз домра (Казахстан)- Grand Prix
Организаторы благодарят за сотрудничество и помощь в проведении мероприятия: Рижское бюро по развитию туризма Live Riga, Елену Даниеля (Кембридж, Массачусеттс), Рижскую студию звукозаписи Rigas skaņu ierakctu studija, Международную школу Exupery, отелиMercureиGrandPalace, Посольство США в Риге и Рижскую Думу.