Латвийский актер Рихард Леперс покоряет российский экран

Молодой латвийский актер Рихард Леперс в последнее время активно снимается в российских фильмах и сериалах и имеет все шансы со временем стать не менее популярным, чем легендарный Иварс Калниньш. В юности Леперса сравнивали с ДиКаприо: помимо внешнего сходства актеров роднит обаяние, фактурная внешность, мужественность, широкая улыбка. На канале ПБК на этой неделе Леперса можно было увидеть в остросюжетном российском мини-сериале «Снайперша».

В «Снайперше» (2017) Рихард Леперс исполнил главную мужскую роль - иностранного бизнесмена, которого пытается обольстить и подставить опытная «снайперша» Вера. Профессиональная сердцеедка получает задание склонить бизнесмена к совершению сомнительной сделки, но, узнав, о беременности, решает выйти из игры... Одну из ролей в сериале сыграл известный латвийский шоумен Стас Флоренцев.

A post shared by Rihards Lepers / Rihard Lepers (@rihardslepers) on Apr 8, 2017 at 4:16pm PDT

Кинокарьера Рихарда Леперса началась со съемок в латвийском блокбастере «Стражи Риги» (2004) и участия в популярном сериале «Uguns grēks». Постепенно его слава распространилась далеко за пределы Латвии. В 2013 году Рихард засветился в южнокорейском триллере «Берлинское дело» и в эпизоде турецкой комедии «Свадьба».

На постсоветском пространстве Рихарду Леперсу предлагают более заметные роли — в основном, иностранцев, которых актер озвучивает сам. Так он сыграл Дантеса в фильме-фантасмогории «Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ» (2014), снялся в зрелищном (и самом дорогом по финансовым затратам) российском сериале «Великая» (2015) о Екатерине Второй в роли фаворита царицы, короля польского и великого князя литовского.

В роли Дантеса FOTO: facebook

В украинском сериале «Черный цветок» (2016) о катастрофе в Чернобыле латвийский актер сыграл инженера-ядерщика Витаса, в которого накануне аварии влюбляется главная героиня-учительница. В другом украинском сериале «Конвой» (2017), посвященном событиям Второй мировой, Леперсу досталась роль немецкого полицая. Скоро на экраны выйдет снятый в Лос-Анджелесе остросюжетный фильм, где Леперс играет француза.

Рихард Леперс известен также как театральный актер. Он играл в спектаклях театра «Обсерватория» и в постановках Рижского русского театра им. Чехова: «Танго между Строк», «Одесса город колдовской», «Голодранцы-аристократы», «Жених». Его роль в недавнем спектакле режиссера и драматурга Геннадия Островского «Уроки персидского» была высоко оценена зрителями и критиками.

Леперс — разносторонняя личность. Выступает в роли ведущего мероприятий (в прошлом году вел фестиваль «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву»), устраивает поэтические чтения, имеет собственный бренд мужской одежды. А еще активно занимается благотворительностью: участвовал в проекте «Доктор Клоун, играл в благотворительных баскетбольных играх, денежный приз, заработанный в одном телепроекте, пожертвовал на операцию больной девушке и помощь юному музыканту. Не сомневаемся, что впереди у молодого актера блестящее будущее!