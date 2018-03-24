ВИДЕО: Филипп Киркоров подурачился на улицах Старой Риги

24 марта Филипп Киркоров представил свою грандиозную программу «Я» на рижской сцене. В «Арене Рига» собрались тысячи поклонников, желающих не только увидеть в живую своего кумира, но и лицезреть супер-технологичное шоу в постановке всемирно известного режиссера Cirque du Soleil Франко Драгоне. Артист тщательно подготовился ко встрече с поклонниками, а перед концертом решил прогуляться по любимым местам латвийской столицы вместе с молдавской группой DoReDos. Музыканты побывали в Старой Риге, исполнили песню у памятника Бременским музыкантам и даже устроили мини-флэшмоб.

Смотрите, как Филипп Киркоров знакомил со Старой Ригой своих друзей и подопечных - группу DoReDos, которые представят Молдову на «Евровидении-2018».

После выступления в «Арене Рига» Киркоров опубликовал сразу несколько видео со своего концерта, особенно отметив теплый прием зрителей и встречу с Интарсом Бусулисом. Кроме того, певец показал флэшмоб, который они устроили вместе с рижанами.

Гости спешат на рижский концерт Филиппа Киркорова

Шоу Филиппа Киркорова «Я» в «Арене Рига»