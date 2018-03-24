ВИДЕО: Филипп Киркоров подурачился на улицах Старой Риги

24 марта Филипп Киркоров представил свою грандиозную программу «Я» на рижской сцене. В «Арене Рига» собрались тысячи поклонников, желающих не только увидеть в живую своего кумира, но и лицезреть супер-технологичное шоу в постановке всемирно известного режиссера Cirque du Soleil Франко Драгоне. Артист тщательно подготовился ко встрече с поклонниками, а перед концертом решил прогуляться по любимым местам латвийской столицы вместе с молдавской группой DoReDos. Музыканты побывали в Старой Риге, исполнили песню у памятника Бременским музыкантам и даже устроили мини-флэшмоб.
Смотрите, как Филипп Киркоров знакомил со Старой Ригой своих друзей и подопечных - группу DoReDos, которые представят Молдову на «Евровидении-2018».
Ну чем мы не «Бременские Музыканты»?😂😜🕺🏻 Поработал сегодня в Риге экскурсоводом 😂у @doredos_official в свободные минуты между пресс-конференцией и препати Евровидения и нашим Шоу «Я» в «Арена Рига». #myluckyday #doredos #доредос #eurovision2018 #филиппкиркоров #philippkirkorov @esckaz @wiwibloggs #moldova #молдова @newwave_official @eurovision #dreamteam @fokasevagelinos @oikotimes
После выступления в «Арене Рига» Киркоров опубликовал сразу несколько видео со своего концерта, особенно отметив теплый прием зрителей и встречу с Интарсом Бусулисом. Кроме того, певец показал флэшмоб, который они устроили вместе с рижанами.
RIGA. 24.03.18 “ARENA RIGA”. Хоть и не было вчера Маэстро Раймонда Паулса на этот раз в почётных гостях в зале, но невероятный приём зрителей , жест внимания и роскошные цветы от коллеги и Друга- Интарса Бусулиса @intarsofficial , а так же,визит подруги по совместительству ещё к тому же знатной светской львицы, дамы, примерной супруги и мамы-Анастасии Колманович @nastiafomkalmanovich , и классная Вечеринка в Риге, посвящённая Евровидению с участием наших @doredos_official , представителей Чехии @mikolasjosef , Литвы @jeva.zadimauskaite и Латвии @laurarizzotto и Мальты @imamberofficial сделали этот рижский вечер ,переходящий в ночь -НЕЗАБЫВАЕМЫМ!!!!!! Жаль не успел вот только вчера на ночной концерт моего любимого @monatik_official , надо было выдвигаться в Таллин, а так бы вечер был бы просто совершенным, но ничего, все ещё впереди и блистательный МОНАТИК тоже!✌️😜 До встречи сегодня уже в Таллине!! #myluckyday #doredos #доредос #eurovision2018 #филиппкиркоров #philippkirkorov @esckaz @wiwibloggs #moldova #молдова @newwave_official @eurovision #dreamteam @fokasevagelinos @oikotimes
Гости спешат на рижский концерт Филиппа Киркорова
Шоу Филиппа Киркорова «Я» в «Арене Рига»