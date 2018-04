Катрина Гупало выпустила дебютный альбом и отправляется в тур по США

В своем дебютном альбоме «GENTLE & DONE» Катрина предстает как певица, пианистка и автор песен. Музыка альбома - это коктейль рока, блюза и джаза, который обеспечивает электрогитара, труба, по-особенному звучащие ударные и необычный вокал, который в каждой песне звучит по-новому и до неузнаваемости меняется в зависимости от музыкального и поэтического материала. Тексты песен метафоричные, очень чувственные, иногда самоироничные, иногда создающие атмосферу ужаса и предчувствия приближающейся катастрофы. Музыку и стихи для «Gentle & Done» Катрина начала сочинять летом 2017.

Латвийским слушателям уже знакомы синглы «Too Much Sunshine» и «Intoxicating Caramel», с которым Катрина участвовала в латвийском «Евровидении», а до издания альбома опубликован уже третий – «Orange Sun». Ироничная и шутливая песня повествует о трудном утре после весело проведенной ночи.

Концерт презентация альбома состоится в субботу, 14 апреля в 20:00 в клубе «Omas Briljants» (улица Аудею 7). Альбом уже можно слушать на всех крупнейших онлайн платформах, а с 14 апреля «Gentle & Done» будет доступен слушателям и в формате CD.

Послушать альбом на Spotify

Уже 18 апреля Катрина вместе с известным пианистом Андреем Осокиным отправится в тур по США. На концертах в Бостоне, Кливленде, Нью-Йорке, Филадельфии, Миннеаполис и Вашингтоне музыканты исполнят современную музыку американских и латвийских композиторов.

FOTO: Пресс-фото/Янис Романовский

Певица и пианистка Катрина Гупало автор и режиссер концертных шоу «100 лет с Пиаф» и «После Полуночи/ After Midnight» созданных с участием пианиста Андрея Осокина, участница шоу Латвийского телевидения «Supernova» и «Radīti mūzikai» (Рожденные для музыки). Катрина недавно закончила учебу в престижной Западной Академии Музыки (Music Academy of the West) в Калифорнии, США и в Королевской Академии Музыки в Лондоне. Благодаря профессиональному образованию в трех разных творческих сферах - Катрина обучалась фортепиано (проф. Сергей Осокин, Кристофер Элтон, Джером Ловенталь и Михаил Воскресенский), вокалу (Артурас Бурке, Анита Гаранча, Инга Берзиня) и актерскому мастерству (Студия театра Драматургов) - она создает на сцене необычный, экспрессивный и невероятно чувственный художественный мир.