Самые клевые местечки в Риге по версии Carnival Youth

По случаю открытия реконструированного Рижского центра туристической информации участники группы Carnival Youth собрали информацию о своих любимых местах Риги, предложив местным жителям и туристам три уникальных маршрута для изучения города.

Эдгарс Кауперс включил в маршрут такие места, которые в особенности придутся по вкусу гурманам и ценителям городской жизни. Среди таких мест оказалось

кафе StockPot, как считает музыкант, с самой здоровой и острой кухней в Риге и пивоварня Labietis, расположенная в окружении нескольких других живущих в ритме города заведений: кафе Piens, Fon Stricka Villa иклуба One one.

FOTO: Publicitātes

В качестве одной из конечных точек маршрута Эдгарс советует выбрать смотровую вышку в доме культуры Ziemeļblāzma, которая до сих пор изведана далеко не всеми рижанами. В свою очередь, завершить маршрут музыкант рекомендует в квартале ул. Калнциема, на базарчике которого на выходных все желающие могут приобрести вкусности и модные изделия от местных производителей.

Эмилс Кауперс включил в маршрут Латвийский национальный художественный музей, куда, по мнению музыканта, стоит заглянуть не только из-за ценных постоянных экспозиций, но и ради современных выставок.

FOTO: Publicitātes

В качестве одного из самых оживлённых центров проведения мероприятий в Риге, посвящённых искусству и культуре, участник группы упоминает

Центр культуры Канепе, предлагающий обширную программу, начиная от выступлений ди-джеев, выставок, экспериментальных мероприятий, посвящённых искусству и культуре, а также кино.

В список излюбленных мест Эмилса входят и такие места, как магазин кожаных изделий Peša Customs и Splendid Palace, который музыкант считает красивейшим кинотеатром Латвии.

FOTO: Publicitātes

В свою очередь, Робертс Ванагс избрал в качестве одного из излюбленных мест кофейню-обжарочную по ул. Миера Rocket Bean Roastery, где можно насладиться не только кофе, но и вкусным бранчем.

Музыкант рекомендует посетить также пивоварню с широким выбором напитков Alķīmiķis.

В маршрут входит и выставочный зал Arsenāls, где проводятся многие замечательные выставки. Стоит отметить, что это местечко находится вблизи узеньких улочек Старого города.

FOTO: Publicitātes

В свою очередь, современным и сильным латвийским театром Робертс признаёт Новый рижский театр, советуя его посетить каждому ценителю этого вида искусства.