Амината представила новый хит Zero Love

Латвийская певица Амината представила широкой публике новый сингл под названием Zero Love, и уже совсем скоро выпустит клип на эту композицию.

Амината выступила в качестве автора слов и композитора, а в качестве аранжировщика выступил ее давний партнер Каспарс Ансонс. Финальны штрихи в музыкальной композиции совершил востребованный датский продюсер Йонас Броггер-Филтенборг.

Новая песня исполнительницы наполнена летними мотивами и повествует о нежелании открывать свои чувства другому человеку, чтобы не причинять себе боль. Песня Zero Love является первой частью трилогии, за которой последуют остальные музыкальные части.

С 20 апреля свежий сингл Аминаты доступен музыкальных онлайн-магазинах, а также в эфире латвийских радиостанций.