ФОТО: Стали известны финалисты шоу «Izklausies redzēts»

Вечером 22 апреля зрители телеканала TV3 узнали четырех суперфиналистов шоу Izklausies redzēts, которые вразятся за главный приз уже на следующей неделе.

Победительницей полуфинального выпуска телешоу стала актриса Вероника Плотникова, на вечер перевоплотившаяся в легендарную французскую певицу Эдит Пиаф.

Номера участников в полуфинале оценивали их коллеги по шоу, а затем слово предоставлялось членам компетентного жюри.

По итогу подсчитанных голосов, первое место разделили Айя Витолиня и Вероника Плотникова, которая получила максимальное количество баллов от судейской команды.

Финалисты шоу были определены путем суммирования всех заработанных на протяжение телешоу баллов, после чего было объявлено, что за победу поборятся Айя Витолиня, Вероника Плотникова, Атис Иевиньш и Наурис Брикманис.

Также в финале на сцену выйдут Юрис Йопе, Эдгар Пуятс, Эвилена Протекторе и Раймонда Ваздика. Эти участники объединяться в дуэты и выступят как приглашенные артисты.

Образы и номера для финала участники выберут самостоятельно, а их судьбу решит зрительское голосование.