В клубе Melnā Piektdiena вспомнят легендарных кинорежиссеров

28 апреля в рижском клубе Melnā Piektdiena состоится концерт посвящённый памяти трёх культовых режиссёров - Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, и Алексея Балабанова. В концерте прозвучат песни из легендарных кинофильмов, а зрители смогут принять участие в тематических конкурсах и прочувствовать атмосферу времен своего детства.