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В клубе Melnā Piektdiena вспомнят легендарных кинорежиссеров

TVNET
Алексей Балабанов | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

28 апреля в рижском клубе Melnā Piektdiena состоится концерт посвящённый памяти трёх культовых режиссёров - Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, и Алексея Балабанова. В концерте прозвучат песни из легендарных кинофильмов, а зрители смогут принять участие в тематических конкурсах и прочувствовать атмосферу времен своего детства.

В концерте примут участие: Кирямба aka RoadNoy, Tamara Rutkovska, Рэй Рижский, Ignis, Аэра, Kugelevi Family Band. Ведущая мероприятия - Анна Фейербах, вокалистка группы Ignis.

Латвийские артисты исполнят композиции из фильмов Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая и Алексея Балабанова.

Начало в 18:00.

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