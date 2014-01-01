Рижская метал-группа Stagnant Project выпустила новый альбом

Скандально известный коллектив Stagnant Project, прославившийся на метал-сцене своими сатирическими перформансами, выпустил первый в Латвии концептуальный музыкальный альбом.

15 апреля метал-проект Stagnant Project выпустил новый альбом The Age of Giant Monsters. Это не первая музыкальная работа группы (Zombie Show (2014, EP), Audiøpizduly (2016, EP)), но это первый концептуальный музыкальный альбом в Латвии, в котором присутствует рассказчик.

Обложка альбома The Age of Giant Monsters группы Stagnant Project FOTO: Пресс-фото

Альбом обладает мощнейшим посылом, а песни объединены общим сюжетом.

«Альбом повествует о борьбе человечества с гигантскими монстрами, сформированными из отрицательных эмоций и грехов человечества», -

рассказывает лидер проекта Павел Рутковский.

Релиз сопровождался выходом клипа на одноименную песню. Съемки клипа проходили в Ирбене, (нескольких десятков километров от Вентспилса) на территории бывшей секретной воинской части СССР «Вентспилс-8». Там же находятся и три радиотелескопа — РТ-16, РТ-8 и РТ-32. Большинство сцен были отсняты на фоне одного из них.

Коллектив не собирается на этом останавливаться.

Планируется ряд концертов в Латвии и зарубежом в поддержку новой пластинки.

Ознакомиться с альбомом можно на ресурсах: iTunes, Spotify, Google Music, Amazon, Bandcamp, Napster, Deezer и многих других.