Послушайте новый альбом «Prāta Vētra»!

Сегодня вышел в свет новый альбом латвийской поп-рок группы «Prāta vētra» «Par to zēnu, kas sit skārda bungas» («О мальчике, который бьет в жестяной барабан»). «Хороший баланс между первобытной энергией, радостью и тоской по космосу», - так охарактеризовал настроение диска фронтмен Ренар Кауперс.

Новый альбом был записан в трех разных городах - Риге, Икшкиле и Стокгольме и в трех версиях - латышской, русской и английской. Все композиции сочинили сами участники группы и Ингар Вилюмс, в создании альбома также поучаствовали шведские продюсеры Повел Олсон и Давид Ларсон. К написанию нескольких песен приложили руку Арнис Рачинскис («Laika suns», «Kuba») и поэт Сергей Тимофеев. Группа планирует издать диск и на виниловой пластинке.

Автором дизайна обложки и оформления альбома стал прославленный голландский фотограф Антон Корбин.

FOTO: Publicitātes

Летом «Prāta vētra» отправится в турне по Латвии в поддержку нового альбома и посетит пять городов - Елгаву, Валмиеру, Вентспилс, Даугавпилс и Ригу. На разогреве выступит коллектив «Sudden Lights».