Латвийской литературной награды года удостоены Дайна Сирма и Инга Абеле

Латвийскую литературную награду года за лучший сборник поэзии получила книга Дайны Сирмы «Dievaines», за лучшее произведение в прозе - книга Инги Абеле «Duna», сообщила агентству ЛETA представитель учредителей награды Марта Криваде.

Награды за лучший перевод иностранной литературы на латышский язык удостоен Карлис Вердиньш за билингвальный поэтический сборник Эмили Дикинсон «Клевер и пчела/One Clover & a Bee».

Лучшей оригинальной работой для детей жюри назвало книгу Андры Манфелде «Кто из нас полетит?».

Специальный приз за выдающийся вклад в литературоведение вручен Гундеге Гринуме и Маре Грудуле.

В этом году на соискание литературной награды была заявлена 81 книга.