В воскресенье, 29 апреля, стал известен победитель четвертого сезона шоу «Izklausies redzēts», им стал Наурис Брикманис.

В финальном выпуске Наурис Брикманис выступио в амплуа латвийского контртенора Сергея Егера, исполнив песню «Редерея».

По результатам голосования, на втором месте оказался Атис Иевиньш, вживвшийся в роль певца Bruno Mars и показавший свою версию композиции Treasure.

Третье место заняла актриса Вероника Плотникова, выступив в роли лгендарной Тони Брэкстон с песней Un-Break My Heart.

Как известно, победитель получает денежный приз в размере 5000 евро, который отправлен на благотворительные цели.