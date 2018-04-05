ФОТО: Ушакова показала соблазнительное тело в Дубае

Латвийская певица и радиодиджей Лиене Ушакова, более известная, как Seksīgā Lee, отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, где не только выступает на закрытых вечеринках, но и делает пикантные снимки для своего микроблога в Instagram.

Как известно, Лиене воспитывает сына Фредерика, рожденного в браке с Александром Ушаковым. Брак пары продлился менее двух лет, после чего молодые люди развелись.

Сейчас радиоведущая принимает участие в различных телешоу в России и Украине, стремясь к развитию в сольной музыкальной карьере.