ФОТО: Ушакова показала соблазнительное тело в Дубае

Латвийская певица и радиодиджей Лиене Ушакова, более известная, как Seksīgā Lee, отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, где не только выступает на закрытых вечеринках, но и делает пикантные снимки для своего микроблога в Instagram.
Как известно, Лиене воспитывает сына Фредерика, рожденного в браке с Александром Ушаковым. Брак пары продлился менее двух лет, после чего молодые люди развелись.
🎙hola ! #letthepartystarted #privateparties #loungeclubs #events #bars #restourants #rockthestage 🤟🏻#whateveryoulike Репертуар: Pop,Rock,Dance,Lounge,jazz . Открыты к сотрудничеству и диалогу. Вся информация в лс. Hello! It’s me lol😂💕🎙 Repertoire: Pop,Rock,Dance,Lounge and jazz. Ready to cooperate after Ramadan. Feel free to contact me direct 📭
Сейчас радиоведущая принимает участие в различных телешоу в России и Украине, стремясь к развитию в сольной музыкальной карьере.