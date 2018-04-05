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ФОТО: Ушакова показала соблазнительное тело в Дубае

TVNET
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Фото: instagram/_ushakova._

Латвийская певица и радиодиджей Лиене Ушакова, более известная, как Seksīgā Lee, отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, где не только выступает на закрытых вечеринках, но и делает пикантные снимки для своего микроблога в Instagram.

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Публикация от L . U S H A K O V A (@_ushakova._)

👛💸💨

Публикация от L . U S H A K O V A (@_ushakova._)

Как известно, Лиене воспитывает сына Фредерика, рожденного в браке с Александром Ушаковым. Брак пары продлился менее двух лет, после чего молодые люди развелись.

Публикация от L . U S H A K O V A (@_ushakova._)

Публикация от L . U S H A K O V A (@_ushakova._)

🍒#soundcheck 🔊#littlewarmup 👹

Публикация от L . U S H A K O V A (@_ushakova._)

Сейчас радиоведущая принимает участие в различных телешоу в России и Украине, стремясь к развитию в сольной музыкальной карьере.

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