«Майский Граф»: весенний карнавал в Старой Риге

В 1477 году Братство Черноголовых и купцы Большой Гильдии основали традицию: во время турнира выбирать лучшего защитника Риги - Майского Графа. Свой титул Майский граф получал на один год, победителем всегда становился один из братьев Большой Гильдии. В честь этого события жители устраивали праздник с танцами и угощением, который объединял людей разных национальностей и сословий. Праздничный пир после турниров проводился в Доме Черноголовых. Подобные праздники весны и плодородия отмечали в средние века во многих странах: в Скандинавии, в Германии, в Англии, на острове Готланд. Майский Граф, символизировавший весну, с большой свитой навещал города и поселки.

Сегодня праздник Майского Графа перерос в масштабный карнавал с шествием участников в красочных костюмах, рыцарскими турнирами для взрослых и детей, средневековыми увеселениями, ярмаркой, огненными шоу, выступлениями клоунов, театральных и танцевальных коллективов, конкурсом на лучшие средневековые костюмы. На турнире соискателей титула Майского графа ждут нешуточные испытания: стрельба из лука, бои на мечах и конные бои, танцевальные соревнования и испытание огнем. Победитель турнира становится главным героем праздника и выбирает себе даму сердца - Майскую Графиню. Эта пара станет символом праздника на целый год - до следующего фестиваля.