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ФОТО: Майрис Бриедис показал свой крепкий пресс

TVNET
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Фото: instagram/mairisbriedis

Латвийская звезда бокса Майрис Бриедис в соцсетях регулярно публикует фото и видео о своей повседневной жизни. На этот раз спортсмен продемонстрировал свою отличную физическую форму и подал пример занятий на свежем воздухе своим подписчикам.

На свежем фото Бриедис демонстрирует свой пресс во время тренировки.

«1. Проснись. 2. Потренируйся. 3. И тогда начинай день! Лучший способ, как получить энергию с утра!» - рекомендует своим подписчикам спортсмен.

Напомним, в январе этого года латвийский боец Майрис Бриедис стал отцом в пятый раз. В семье Бриедиса родился сын, которого назвали Габриэлем. У Майриса и его жены Юлии это третий общий ребенок.

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