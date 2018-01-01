Лайма Вайкуле в прямом эфире объявила программу фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018»

23 мая Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, Янис Стибелис, Янис Кирсис и другие участники международного фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018» в ресторане «36 линия» в Юрмале встречаются с журналистами, чтобы рассказать о программе фестиваля. Ожидаются «живые» выступления участников и многочисленные приветы от иностранных артистов. Фестиваль пройдет с 19 по 22 июля в концертном зале «Дзинтари». В этом году на фестивале появится нововведение: каждый вечер получит свое название и тематическое направление: нас ждут красочное Открытие, «Вечер Любви», «Вечер Хитов» и грандиозный Гала-концерт.