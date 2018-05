Мост в Грузии, с которого никто не падал. Пока туда не ступил наш Арнис Краузе

Ekskursijas vadītājs Gruzijā: Šis ir karalienes Tamāras tilts, tas ir jau deviņus gadsimtus vecs. Es: bet kāpēc viņam nav margas gar malām, izskatās nedroši? Gids: nu manā pieredzē te vēl neviens nav nokritis. Pēc šīs pagājusi vien nepilna minūte, kad paslīd manas gumijas zoles un es krītu. Labi, ka ūdenī, nevis uz akmeņiem. Manas kājas, rokas pamatīgi sadauzītas un vairs neesmu dižs staigātājs, bet Tamārai, kas Gruzijā esot svētā, protams, liels paldies.

