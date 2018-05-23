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Фотографии Лауриса Рейникса заставили поклонниц «растаять»

TVNET
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Фото: instagram/laurisreiniks

Латвийский певец и телеведущий Лаурис Рейникс в социальной сети Instagram поделился очередными фото из солнечного Лос-Анджелеса.

Рейникс написал: «И снова занимаясь хайкингом в горах, я бесстыдно обнажил свои зубы».

Правда, на фото видны не только зубы Рейникса, но и его обнаженный торс.

За неполные 12 часов певец получил более 1000 «лайков», а также множество комментариев как от девушек, так и от парней.

Как известно, Лаурис уже долгое время в качестве места для отдыха выбирает солнечную Калифорнию.

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