Валтерс Фринденбергс после курса химиотерапии вернулся в Латвию и приступил к работе

Известный латвийский телеведущий и музыкант Валтерс Фринденбергс после курса химиотерапии вернулся из Германии в Латвию. Музыкант сразу приступил к работе - 20 мая он уже принимал участие в Рижском марафоне - подбадривал бегунов.

«Я очень рад, что работа - и отдых и хобби для меня. Работа - как реабилитация снова делать то, что нравится и встречаться к хорошими людьми. На марафоне удалось встретить 38 тыс. людей, которые принимали участие в забеге. Получил массу позитивных эмоций - вести марафон не только работа, но и возможность встретить своих своих друзей, которые, хоть на короткий миг, но бежали рядом. Многие незнакомые мне люди подходили и радовались, что я снова здесь, я вернулся. Это отличная позитивная зарядка - намного лучше, чем если бы я находился в каком-то санатории и на курорте» - поделился Валтерс.

Как уже сообщал Русский TVNET, Валтерс Фринденбергс ранее признался, что уже год борется с серьезным заболеванием - раком. На портале ziedot.lv был начат сбор средств, чтобы помочь 30-летнему музыканту оплатить дорогостоящее лечение в Германии.

Участник таких известных коллективов, как Tumsa, Putnu balle, Dzeguzīte и дуэта, представившего Латвию на «Евровидении» Valters un Kaža, несмотря на страшный диагноз, продолжает бороться и верит в победу.