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Квартал Спикери откроет сезон бесплатными концертами

Русский TVNET
Фото: publicitātes

30 мая квартал Спикери открывает сезон концертов на свежем воздухе. На сцену поднимутся латвийские группы «Sudden Lights», «Satellites LV» и «Pienvedēja piedzīvojumi».

Концерт начнется в 19.00 выступлением бой-бэнда «Sudden Lights». Четверо участников группы получили известность благодаря участию в шоу «Supernova» на LTV: с песней «Just Fine» они попали в финал и заняли второе место. В сентябре прошлого года группа выпустила альбом «Priekšpilsētas», который был номинирован на приз «Золотой микрофон» в номинации «Лучший дебют».

В 20.00 на сцену выйдет группа «Satellites LV», исполняющая альтернативную музыку. С 2006 года в состав группы входят Янис Жилде и Эдгарс Жилде, Томс Островскис, Марекс Америкс и Эрвинс Знотиньш. Отмечая 20-летний юбилей, группа отправляется в турне по Латвии в поддержку выпущенного в прошлом году альбома «Varavīksnes galā».

Концерт завершится выступлением рок-трио из Сабиле «Pienvedēja piedzīvojumi», в котором играют Петерис Лунде, Алдис Лунде и Марис Жигатс.

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