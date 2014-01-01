Ренарc Кауперc. И снова о России

Лидер группы «Prāta Vētra» Ренарc Кауперс долгое время избегал вопросов о России. В видеоинтервью ведущему латышского TVNET Мартиньшу Даугулису музыкант откровенно, почему так было, какие сложные решения пришлось принимать группе, и сожалеет ли он о принятом решении. Русский TVNET перевел некоторые цитаты Ренара.

Что подумает публика

Я допускаю, что период, когда мы чувствовали направленную против нас негативную энергию, - это был 2015 год. Мы отыграли на фестивале «Нашествие», и это было преподнесено в неоднозначном свете. Я очень переживал тот момент. Очень много думал в то время — просто вставал посреди ночи и, складывая все вместе, пытался сравнивать.

Я пытался понять, что было бы, если бы мы не ездили выступать в Россию. Что тогда было бы? Что было бы лучше?

Но как ты может поделить людей? Как ты можешь поделить слушателей?

В конце концов, если это перенести на большой концерт в Латвии, если взять публику, которая на концерте, и просто поделить — латыши здесь, русские здесь, поляки, литовцы, англичане… Потом по политическому убеждению — консерваторы туда, либералы — направо; религиозная принадлежность — мусульмане сюда, христиане, буддисты — в другом направлении.

Понимаешь, ну нельзя так делить! Речь совсем не о том! Совсем наоборот! Она о том, что мы играем и все эти люди по какой-то причине пришли. Им нравятся песни этой группы. Они слушают. Они подпевают. И нам хочется верить, что в этот момент мы переживает такой совместный момент. Для музыканта нет лучшего послания, чем его песня.

Мы все разные

Только что в фейсбуке был эксперимент, где на аудио записано имя, и каждый слышит что-то свое. И представь, мы тут сидим и говорим, и слышим совершенно разное. Одна вещь. Одно слово. Только представь, насколько по-разному мы можем смотреть на что угодно, на то, что происходит в мире.

И если мы не научимся делать шаг и принимать то, что может быть и так...

Сложный вопрос о России

Скажу честно, я долго его боялся, я долго его избегал. В то же самое время я понимал, что это вещь, о которой надо говорить, и, когда ее обсудят, этот пузырь не окажется настолько большим, как кажется.

Кажется, на концерте в Нижнем Новгороде я это реально прочувствовал. Музыкант должен играть, приезжать и делиться своей музыкой. Я делился этим рассказом. События на Украине, 2014 год. И Алвис Херманис говорит, что больше не будет ездить в Россию. Мы собрались с группой и думали, что будем делать, и как будем делать. Поедем или нет. Сделать этот шаг означало сделать политический шаг, но мы себя провозгласили аполитичной группой и мы действительно стараемся придерживаться этого убеждения.

Разве нельзя найти чего-то темного в США или других крупных странах… и разве мы судьи?

Кому мы будем судьями? Мы будем наказывать своих слушателей тем, что не поедем к ним с концертами?

Мы решили ехать и поехали. Это был великолепный концерт, и я много раз чувствовал — как хорошо, что мы поехали! И тогда на сцену вышел хор Нижнего Новгорода, который на латышском спел Mazā bilžu rāmītī. Это была точка полной уверенности. Да, мы делаем хорошее дело! Правильное дело.

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