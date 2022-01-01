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В Риге открыли новое место для гламурных вечеринок: Добро пожаловать в Stage 22!

Русский TVNET
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Открытие Stage 22 | Фото: Publicitātes

21 июня в гостинице Grand Hotel Kempinski Riga открыли новый бар - ресторан Stage 22. Все сливки общества и самые стильные рижане тут же отправились облюбовать новое местечко в столице.

Среди гостей были замечены президент airBaltic Мартин Гаусс, экс-президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой, президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Пиннис, президент Футбольной федерации Каспар Горкшс и многие другие.

На открытии выступила группа Big Al & The Jokers и DJ Sping, а в качестве ведущих были выбраны лицо с экрана Дагмара Леганте и актер Рихард Леперс.

Как обещают в Stage 22, рижане и гости столицы впредь смогут прекрасно провести время как в помещениях, так и на террасе бара - ресторана, наслаждаясь панорамой Риги и дегустируя самые современные коктейли в сопровождении живой музыки.

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