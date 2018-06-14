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Самая сильная девушка Латвии Ребекка Коха и ее женственное тату

Русский TVNET
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Фото: instagram/rebeka_koha

Самая титулованная тяжелоатлетка Латвии, штангистка Ребекка Коха в социальных сетях активно делится не только процессом своих тренировок, но и моментами из личной жизни. Недавно 20-летняя спортсменка похвасталась внушительной татуировкой на левой ноге - теперь ее украшает цветочный рисунок.

Looking for a new adventures👀

Публикация от Rebeka Koha (@rebeka_koha)

I’m a happy person🙂

Публикация от Rebeka Koha (@rebeka_koha)

Как ранее сообщал Русский TVNET, в марте этого года Латвийская штангистка Ребекка Коха одержала уверенную победу на проходящем в столице Румынии Бухаресте чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

В весовой категории до 58 кг Ребека подняла в рывке 100 кг, в толчке - 120 кг, что в сумме составило 220 кг.

В 2016 году латвийская спортсменка завоевала на чемпионате Европы бронзовую награду, в прошлом году была второй. Также в прошлом году Ребека Коха стала бронзовым призером чемпионата мира.

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