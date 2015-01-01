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Не проходите мимо: стильное рыбное место в Риге «Zivju lete» стало еще лучше!

Русский TVNET
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Фото: Publicitātes foto

В среду, 20 июня, состоялось официальное открытие ресторана «Zivju lete» в новом помещении.

Изначально ресторанчик открылся еще в 2015 году на улице Дзирнаву 72, вдохновившись маленькими прибрежными ресторанчиками, подающими простые и в то же время вкусные блюда из рыбы. Меню ресторана менялось каждый день - в зависимости «от улова».

До появления «Zivju lete» ресторанчиков такого типа в Риге не было, и многие рижане и гости столицы полюбили это место за простоту стиля и качество еды. Этот концепт доказал себя и весной 2018 года ресторан переехал в новые, более просторные помещения на улице Дзирнаву 41. Не проходите мимо!

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