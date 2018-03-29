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Лаура Ризотто решила сменить место жительства

Русский TVNET/Sejas.lv
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Фото: Gints Bāliņš/TVNET

Бразильянка с латвийскими корнями, представительница Латвии на «Евровидении» в этом году Лаура Ризотто (Laura Rizzotto) этим летом порадовала слушателей новой песней, а также приготовилась к большим переменам в своей жизни.

Как сообщила порталу TVNET Лаура, она решила переехать из Нью-Йорка с солнечный Лос-Анджелес. «В Калифорнии я продолжу свою карьеру певицы и автора песен, а также как автор звуковых дорожек к различным проектам индустрии развлечений», - с гордостью указала она.

«Я выросла в городе у моря, в котором много солнца и красивая природа, поэтому я рада этому переезду», - добавила она.

На вопрос, что еще планируется этим летом, Лаура грустно сказала, что ей не удастся приехать на Праздник песни и танца, как изначально планировалось. однако она усиленного готовится к выступлению на лиепайском фестивале «Summer Sound» 3 августа.

Также Лаура сообщила, что в данный момент находится в поисках нового учителя по латышскому языку, поскольку ее нынешний учитель решил вернуться жить в Ригу.

Лаура недавно выпустила песню Bonjour. «Это рассказ о летней любви. Это легкая поп-композиция с небольшим влиянием джаза, ностальгическая, романтическая, прекрасная для солнечного дня и лета», - рассказала о песне сама Лаура.

Напомним, Ризотто в этом году представляла нашу страну на конкурсе «Евровидение». К сожалению, она не прошла в финал.

Jerusalem ✨☀️✨

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L A T V I A 😗♥️🇱🇻

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‪This pretty much defines my relationship with nature 🌼🌸🌺♥️

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On Friday’s we wear black.

A post shared by Laura Rizzotto (@laurarizzotto) on

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