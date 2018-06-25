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Фриденбергс после лечения в Германии с каждым днем выглядит все лучше

TVNET
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Фото: instagram/valters_fridenbergs

Музыкант Валтерс Фриденбергс, у которого в 2016 году был диагностирован рак, после продолжительного лечения в Латвии и Германии, вернулся и активно пользуется соцсетями, позволяя поклонникам видеть, как идут его дела.

С каждым днем Валтерс выглядит все лучше и лучше. А сейчас он отправился в Италию.

Rīta kafija!

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В разговоре с TVNET в апреле этого года музыкант признался: «Несмотря на то, что еще многое предстоит сделать в плане лечения, самочувствие относительно хорошее. Наконец я могу выйти из дома, а не только на диване сидеть».

Как уже сообщал Русский TVNET, В 2016 году при проверке здоровья у молодого музыканта из Латвии Валтера Фриденберга обнаружили рак. Музыкант уже перенес несколько курсов химиотерапии и операцию в Латвии, но летом прошлого года болезнь снова вернулась, поэтому было принято решение лечиться в клинике в Берлине.

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